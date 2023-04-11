Букин Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1870
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1890 ст.
пишется как солдатская дочь
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.
Дочь: Елизарова (Букина) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Букина (Турыхина) Екатерина Михайловна
восприемник: Канаев Алексей Петрович, запасной писарь с. Саврасово, 07.11.1914 пропал без вести 38 пех. Тобольский полк, ефрейтор
Смерть
1893
после 08.1893, так как на момент рождения дочери Елизаветы был жив.