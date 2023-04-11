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Букин Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1870

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1890 ст.

Жена: Букина (Турыхина) Екатерина Михайловна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
пишется как солдатская дочь
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.

Дочь: Елизарова (Букина) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Букина (Турыхина) Екатерина Михайловна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
восприемник: Канаев Алексей Петрович, запасной писарь с. Саврасово, 07.11.1914 пропал без вести 38 пех. Тобольский полк, ефрейтор
Смерть
1893
после 08.1893, так как на момент рождения дочери Елизаветы был жив.

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