Букина (Турыхина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукина (Турыхина) Екатерина Михайловна

Букина (Турыхина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.11.1870

Дата смерти

03.10.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.

Дочь: Елизарова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Букин Василий Сергеевич

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.10.1893
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
умерла через 1,5 месяца после рождения дочери Елизаветы от воспаления брюшины в возрасте 22 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close