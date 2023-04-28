Букина (Турыхина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.11.1870
Дата смерти03.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.
Дочь: Елизарова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Букин Василий Сергеевич
Смерть
03.10.1893
умерла через 1,5 месяца после рождения дочери Елизаветы от воспаления брюшины в возрасте 22 лет