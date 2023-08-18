село Нижние Ключи, село Нижние Ключи, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Нижние Ключи

Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Ключевская волость
58Нижне-Ключевское сел., вол. пр.Крестьянских дворов: 113. Всех дворов: 113. 760

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Читинский округ, Успенская волость
село Нижне-Ключевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Нерчинский район
20939Нижние Ключисело51°59'116°50'M-50-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Нерчинский муниципальный район, Нижнеключевское сельское поселение
76628455101с Нижние Ключисело
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