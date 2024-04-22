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Устинья Тихонова

Место рождения

Леоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1728 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Леоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Смерть
Неизвестно
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