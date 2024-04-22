Устинья Тихонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Смерть
Неизвестно