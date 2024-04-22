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Андрей Григорьев

Место рождения

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1696 г.р.

Мать

Около 1703 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Григорий Иванов

Мать: Устинья Тихонова

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Военная служба
С 1759
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Артамон Андреев

Мать ребёнка: Меланья Иванова

РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1040 РС 1834 Ф.10 оп.1 д.638 стр.50 Смоленский архив
Смерть
Неизвестно
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