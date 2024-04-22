Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Григорий Иванов
Мать: Устинья Тихонова
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Военная служба
С 1759
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Артамон Андреев
Мать ребёнка: Меланья Иванова
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1040 РС 1834 Ф.10 оп.1 д.638 стр.50 Смоленский архив
Смерть
Неизвестно