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Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1728 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Иван Пахомов

Мать: не указана

РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Устинья Тихонова

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Устинья Тихонова

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Смерть
Неизвестно
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