Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Иван Пахомов
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Устинья Тихонова
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Устинья Тихонова
РГАДА РС 1763 ф.350 о.2 д.897 стр.1040
Смерть
Неизвестно