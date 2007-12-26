Бухарцев Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1923
Дата смерти26.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 28.07.1941 по 12.11.1955
Род войск: 31 сбр ГорькВО,39 гв. минп СЗФ,57 гв. минп РГК 2 УкрФ Воинское звание: ст. лейтенант Откуда прибыл: с. Окуловка Учетно-послужная картотека Дата рождения: 19.11.1923 Место рождения: Новгоро... Показать все
Военная служба
07.12.1941
Воинское звание: рядовой -: Учётная карточка
Награда
1942
-: Орден Красной Звезды
Награда
1943
-: За отвагу
Награда
1944
-: За боевые заслуги
Награда
09.05.1945
-: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Воинское звание: лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование на... Показать все
Рождение ребёнка
После 1945
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Рождение ребёнка
После 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
После 1945
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
1946
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
После 1955
-: 3-я Тесьминская дом 139, кв.27
Награда
1958
-: Медаль «За боевые заслуги». Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Воинское звание: лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Картотека: Карто... Показать все
Награда
06.04.1985
-: Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новгородская обл., п. Окуловка Наименование награды: Орден Отечественной войны II степ... Показать все
Смерть
26.12.2007