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Бухарцев Владимир Яковлевич

Место рождения

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

09.11.1923

Дата смерти

26.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Военная служба
С 28.07.1941 по 12.11.1955
Род войск: 31 сбр ГорькВО,39 гв. минп СЗФ,57 гв. минп РГК 2 УкрФ Воинское звание: ст. лейтенант Откуда прибыл: с. Окуловка Учетно-послужная картотека Дата рождения: 19.11.1923 Место рождения: Новгоро... Показать все
Военная служба
07.12.1941
Воинское звание: рядовой -: Учётная карточка
Награда
1942
-: Орден Красной Звезды
Награда
1943
-: За отвагу
Награда
1944
-: За боевые заслуги
Награда
09.05.1945
-: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Воинское звание: лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование на... Показать все
Рождение ребёнка
После 1945

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Рождение ребёнка
После 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
После 1945

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Образование
1946
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
После 1955
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
-: 3-я Тесьминская дом 139, кв.27
Награда
1958
-: Медаль «За боевые заслуги». Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Воинское звание: лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Картотека: Карто... Показать все
Награда
06.04.1985
-: Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новгородская обл., п. Окуловка Наименование награды: Орден Отечественной войны II степ... Показать все
Смерть
26.12.2007
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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