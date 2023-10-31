Вергилесова (Салафетова) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1940
Дата смерти20.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1940
Отец: Салафетов Петр
Рождение ребёнка
11.09.1956
Казахстан, г.Кустанай, с.Белояровка
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Рождение ребёнка
28.09.1959
Сын: Вергилесов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Вергилесов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вергилесов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1994