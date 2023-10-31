Вергилесова (Салафетова) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вергилесова (Салафетова) Зоя Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1940

Дата смерти

20.02.1994

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1940

Отец: Салафетов Петр

Мать: Салафетова Миланья Максимовна

Рождение ребёнка
11.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Казахстан, г.Кустанай, с.Белояровка
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Рождение ребёнка
28.09.1959

Сын: Вергилесов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вергилесов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вергилесов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вергилесов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
20.02.1994
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