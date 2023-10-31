Вергилесов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1935
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1959
Сын: Вергилесов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Вергилесова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вергилесова Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вергилесова Зоя Петровна
Смерть
1986