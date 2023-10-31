Вергилесов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вергилесов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1935

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1959

Сын: Вергилесов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вергилесова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вергилесова Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вергилесова Зоя Петровна

Смерть
1986
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