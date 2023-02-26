Стефан Сафронов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фёдор Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Владимир Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно