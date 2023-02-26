Стефан Сафронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Сафронов

Стефан Сафронов

avatar

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Владимир Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close