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Владимир Стефанов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Стефан Сафронов

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.04.1847

Жена: Татьяна Трофимова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1864

Сын: Алексей Владимиров

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Работа или профессия
1864
сельцо Новосёлок
дворовой человек
Место жительства
1864
Смерть
Неизвестно
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