Владимир Стефанов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Стефан Сафронов
Мать: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.04.1847
Жена: Татьяна Трофимова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1864
Сын: Алексей Владимиров
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Работа или профессия
1864
сельцо Новосёлок
дворовой человек
Место жительства
1864
Смерть
Неизвестно