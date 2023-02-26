Иван Стефанов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Стефан Сафронов
Мать: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.06.1845
Жена: Анна Акимова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.11.1848
Жена: Матрона Петрова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1866
Дочь: Федосья (Феодосия) Иванова
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1866
отставной солдат
Смерть
Неизвестно