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Иван Стефанов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Стефан Сафронов

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.06.1845

Жена: Анна Акимова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.11.1848

Жена: Матрона Петрова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1866

Дочь: Федосья (Феодосия) Иванова

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1866
отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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