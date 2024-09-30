Ниукканен (Веро) Анна Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1846
Дата смерти05.08.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
04.12.1865
Сын: Ниукканен Исаак Андреевич
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
10.11.1867
Дочь: Наппу (Ниукканен) Ева Андреевна
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
21.05.1873
Дочь: Раппу (Ниукканен) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Исаакович
Смерть
05.08.1920