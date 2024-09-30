Ниукканен (Веро) Анна Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиукканен (Веро) Анна Генриховна

Ниукканен (Веро) Анна Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1846

Дата смерти

05.08.1920

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Ниукканен Андрей Исаакович

Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Ниукканен Исаак Андреевич

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Исаакович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1867

Дочь: Наппу (Ниукканен) Ева Андреевна

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Исаакович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1873

Дочь: Раппу (Ниукканен) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ниукканен Андрей Исаакович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
05.08.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.