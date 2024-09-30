Раппу (Ниукканен) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1873
Дата смерти08.03.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1873
Бракосочетание
29.03.1893
Муж: Раппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: (Раппу) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1895
Дочь: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1897
Дочь: (Раппу) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
29.01.1900
Сын: Раппу Адам Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: (Раппу) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: (Раппу) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич
Смерть
08.03.1927