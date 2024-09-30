Раппу (Ниукканен) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаппу (Ниукканен) Екатерина Андреевна

Раппу (Ниукканен) Екатерина Андреевна

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.05.1873

Дата смерти

08.03.1927

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1873

Отец: Ниукканен Андрей Исаакович

Мать: Ниукканен (Веро) Анна Генриховна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.03.1893

Муж: Раппу Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: (Раппу) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1895

Дочь: Виролайнен (Раппу) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: (Раппу) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.01.1900

Сын: Раппу Адам Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: (Раппу) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: (Раппу) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Андреевич

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.03.1927

Мы используем куки для улучшения работы сайта.