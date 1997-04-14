Цейзер (Браун) Агнес
Место рождения
Дата рождения03.06.1925
Дата смерти14.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1925
Отец: Браун Данил Данилович
Мать: Браун Елизавета
Бракосочетание
1956
Муж: Цейзер Федор
Место жительства
1956
Славгород, город Славгород, Алтайский край
вернулись с дальнего востока
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цейзер Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цейзер Федор
Место жительства
Неизвестно
Некрасово, Алтайский край
после 2-х лет жизни в Омской области переехали в Некрасово и жили там до перезеда в Германию
Смерть
14.04.1997
г. Рейнфелд, Германия
Похороны
Неизвестно
г. Рейнфельд, Германия