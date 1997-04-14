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Цейзер (Браун) Агнес

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Место рождения

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.06.1925

Дата смерти

14.04.1997

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1925

Отец: Браун Данил Данилович

Мать: Браун Елизавета

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1956

Муж: Цейзер Федор

Место жительства
1956
Славгород, город Славгород, Алтайский край
вернулись с дальнего востока
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цейзер Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цейзер Федор

Место жительства
Неизвестно
Некрасово, Алтайский край
после 2-х лет жизни в Омской области переехали в Некрасово и жили там до перезеда в Германию
Смерть
14.04.1997
г. Рейнфелд, Германия
Похороны
Неизвестно
г. Рейнфельд, Германия
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