Цейзер Федор
Место рождения
Дата рождения17.02.1922
Дата смерти15.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Жена: Цейзер Агнес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цейзер Агнес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цейзер Агнес
Смерть
15.03.2004
г.Рейнфельд, Германия
Похороны
Неизвестно
г.Рейнфельд, Германия