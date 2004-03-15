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Цейзер Федор

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Место рождения

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.02.1922

Дата смерти

15.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1956

Жена: Цейзер Агнес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цейзер Агнес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цейзер Агнес

Смерть
15.03.2004
г.Рейнфельд, Германия
Похороны
Неизвестно
г.Рейнфельд, Германия
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