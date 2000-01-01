Кудрявцев Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.01.1837 ст.
Сын: Кудрявцев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858