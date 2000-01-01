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Кудрявцев Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кудрявцев Григорий Ипатович

Мать: Кудрявцева Катерина Васильева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.01.1837 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна

Смерть
После 1858
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