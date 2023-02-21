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Кудрявцева Катерина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зиновия Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Кудрявцев Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анисия Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кудрявцев Фока Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кудрявцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Григорий Ипатович

Смерть
После 1834
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