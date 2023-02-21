Кудрявцева Катерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зиновия Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кудрявцев Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анисия Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кудрявцев Фока Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кудрявцев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Ипатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834