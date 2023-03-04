Кудрявцев Фока Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталия Фокиева
Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аксиния Фокиева
Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова
Рождение ребёнка
17.02.1823 ст.
Дочь: Евдокия Фокиева
Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Фокиева
Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Фокиева
Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858