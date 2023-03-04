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Кудрявцев Фока Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кудрявцев Григорий Ипатович

Мать: Кудрявцева Катерина Васильева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталия Фокиева

Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аксиния Фокиева

Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова

Рождение ребёнка
17.02.1823 ст.

Дочь: Евдокия Фокиева

Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Фокиева

Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Фокиева

Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кудрявцев Логин Фокиев

Мать ребёнка: Кудрявцева Агрофена Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Агрофена Радионова

Смерть
После 1858
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