Кудрявцева Агрофена Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Агрофена Радионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталия Фокиева

Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аксиния Фокиева

Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич

Рождение ребёнка
17.02.1823 ст.

Дочь: Евдокия Фокиева

Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Фокиева

Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Фокиева

Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кудрявцев Логин Фокиев

Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Фока Григорьевич

Смерть
После 1858
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