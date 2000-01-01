Кудрявцева Агрофена Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталия Фокиева
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аксиния Фокиева
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1823 ст.
Дочь: Евдокия Фокиева
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Фокиева
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Фокиева
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858