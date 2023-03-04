Кудрявцева Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.01.1837 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Василий Григорьевич

Смерть
После 1858
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