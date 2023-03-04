Кудрявцева Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.01.1837 ст.
Сын: Кудрявцев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858