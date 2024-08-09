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Горнецкий Яким Иванов

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Семенов

Мать: Ирина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Афанасьева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Якимов

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Якимов

Мать ребёнка: Авдотья Владимирова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Якимов

Мать ребёнка: Авдотья Владимирова

Смерть
Неизвестно

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