Горнецкий Яким Иванов
Место рожденияВасильково
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Семенов
Мать: Ирина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Афанасьева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Якимов
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Якимов
Мать ребёнка: Авдотья Владимирова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Якимов
Мать ребёнка: Авдотья Владимирова
Смерть
Неизвестно