Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Горнецкий Яким Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Горнецкий Власий Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Горнецкий Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Смерть
Неизвестно

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