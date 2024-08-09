Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Смерть
Неизвестно