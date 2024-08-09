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Петр Якимов

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Горнецкий Яким Иванов

Мать: Марфа Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Афанасьева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Старшая Петрова

Мать ребёнка: Акулина Афанасьева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Младшая Петрова

Мать ребёнка: Акулина Афанасьева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Акулина Афанасьева

Смерть
Неизвестно

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