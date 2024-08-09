Петр Якимов
Место рожденияВасильково
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Горнецкий Яким Иванов
Мать: Марфа Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Старшая Петрова
Мать ребёнка: Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Младшая Петрова
Мать ребёнка: Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Акулина Афанасьева
Смерть
Неизвестно