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Акулина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Якимов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Старшая Петрова

Отец ребёнка: Петр Якимов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Младшая Петрова

Отец ребёнка: Петр Якимов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Петр Якимов

Смерть
Неизвестно

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