Акулина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Якимов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Старшая Петрова
Отец ребёнка: Петр Якимов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Младшая Петрова
Отец ребёнка: Петр Якимов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Петр Якимов
Смерть
Неизвестно