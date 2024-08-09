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Василий Якимов

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Горнецкий Яким Иванов

Мать: Авдотья Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Васильева

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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