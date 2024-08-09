Василий Якимов
Место рожденияВасильково
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Горнецкий Яким Иванов
Мать: Авдотья Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Васильева
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Смерть
Неизвестно