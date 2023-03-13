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Порошинъ Кириллъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Шеинъ Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порошина Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Порошинъ Прохоръ

Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Порошина) Агафья

Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Порошинъ Антонъ

Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Порошинъ Иванъ

Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Порошинъ Гаврила

Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Порошина) Лукерья

Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Швецова (Порошина) Оксинья

Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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