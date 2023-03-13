Порошинъ Кириллъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Шеинъ Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Сын: Порошинъ Прохоръ
Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Порошина) Агафья
Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Порошинъ Антонъ
Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Порошинъ Иванъ
Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Порошинъ Гаврила
Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Порошина) Лукерья
Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Швецова (Порошина) Оксинья
Мать ребёнка: Порошина Ефросинья Иванова