Шеинъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеинъ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Шеинъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Порошинъ Кириллъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шеинъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

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