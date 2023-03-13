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Шеинъ Василий

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1710

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Шеинъ Алексей

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шеинъ Карпъ

Мать ребёнка: Шеина Матрена Осипова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Матрена Осипова

Смерть
1755
Ромодановка, Симбирскаго уезда
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