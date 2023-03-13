Шеинъ Василий
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1710
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Шеинъ Алексей
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шеинъ Карпъ
Мать ребёнка: Шеина Матрена Осипова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Матрена Осипова
Смерть
1755
Ромодановка, Симбирскаго уезда