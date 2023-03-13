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Порошина Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порошинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1747

Сын: Порошинъ Прохоръ

Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Порошина) Агафья

Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Порошинъ Антонъ

Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Порошинъ Иванъ

Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Порошинъ Гаврила

Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Порошина) Лукерья

Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Швецова (Порошина) Оксинья

Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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