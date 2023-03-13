Порошина Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порошинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Порошинъ Прохоръ
Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Порошина) Агафья
Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Порошинъ Антонъ
Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Порошинъ Иванъ
Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Порошинъ Гаврила
Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Порошина) Лукерья
Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Швецова (Порошина) Оксинья
Отец ребёнка: Порошинъ Кириллъ