Ковалёв Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Анна Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамзина-Ковалёва Аксинья Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Ковалёв Пётр Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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