Ковалёв Пётр Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Пётр Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: Ковалёв Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1939

Сын: Ковалёв Виктор Петрович

Мать ребёнка: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Рождение ребёнка
28.02.1942

Дочь: Сидорова-Ковалёва Миля Петровна

Мать ребёнка: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Ковалёв Александр Петрович

Мать ребёнка: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Рождение ребёнка
?.05.1959

Сын: Ковалёв Николай Петрович

Мать ребёнка: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Смерть
Неизвестно

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