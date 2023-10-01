Ковалёв Пётр Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913
Отец: Ковалёв Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1939
Мать ребёнка: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна
Рождение ребёнка
28.02.1942
Рождение ребёнка
1952
Сын: Ковалёв Александр Петрович
Мать ребёнка: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна
Рождение ребёнка
?.05.1959
Мать ребёнка: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна
Смерть
Неизвестно