Мамзина-Ковалёва Аксинья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалёв Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова-Мамзина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Мамзин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамзин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамзин Иван
Смерть
Неизвестно