Мамзина-Ковалёва Аксинья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамзина-Ковалёва Аксинья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалёв Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова-Мамзина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Мамзин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамзин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мамзин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамзин Иван

Смерть
Неизвестно

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