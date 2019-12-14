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Коробков Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1952

Дата смерти

14.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1952

Отец: Саянов Николай

Мать: Коробкова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
11.01.1977

Дочь: Парубова (Коробкова) Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Коробкова Нина Викторовна

Ерофей Павлович, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.03.1982

Сын: Коробков Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Коробкова Нина Викторовна

Смерть
14.12.2019

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