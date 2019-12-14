Коробков Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1952
Дата смерти14.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1952
Отец: Саянов Николай
Рождение ребёнка
11.01.1977
Дочь: Парубова (Коробкова) Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Коробкова Нина Викторовна
Ерофей Павлович, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.03.1982
Сын: Коробков Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: Коробкова Нина Викторовна
Смерть
14.12.2019