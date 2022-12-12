Ерофей Павлович
Сковородинский муниципальный район, Амурская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
198762Ерофей Павловичпгт53°57'00"121°57'00"N-51-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Сковородинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович
10649155051рп (пгт) Ерофей Павловичрабочий поселок (поселок городского типа)