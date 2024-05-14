Коробкова Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956
Рождение ребёнка
11.01.1977
Дочь: Парубова (Коробкова) Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Коробков Евгений Николаевич
Ерофей Павлович, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.03.1982
Сын: Коробков Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: Коробков Евгений Николаевич