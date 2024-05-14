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Коробкова Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956

Отец: Плесков Виктор Федорович

Мать: Плескова Таисия Лавреньева

Рождение ребёнка
11.01.1977

Дочь: Парубова (Коробкова) Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Коробков Евгений Николаевич

Ерофей Павлович, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.03.1982

Сын: Коробков Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Коробков Евгений Николаевич

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