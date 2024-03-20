Тюкалов Лазарь Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалов Лазарь Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тюкалов Федор Лазаревич

Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Драсида Лазаревна

Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зинаида Лазаревна

Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Яхненко Евдокия Лазаревна

Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Таисья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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