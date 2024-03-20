Тюкалов Лазарь Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Драсида Лазаревна
Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зинаида Лазаревна
Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Яхненко Евдокия Лазаревна
Мать ребёнка: Тюкалова Таисья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюкалова Таисья Ефимовна
Смерть
Неизвестно