Васнецов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Васнецов Борис Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Васнецов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Васнецов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Рябово, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1926