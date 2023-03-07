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Васнецов Виктор Михайлович

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Место рождения

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Васнецов Михаил Васильев

Мать: Васнецова Аполлинария Ивановна

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1875

Жена: Васнецова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1880

Сын: Васнецов Борис Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1882

Сын: Васнецов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1889

Сын: Васнецов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Рябово, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1926
Москва, город федерального значения Москва
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