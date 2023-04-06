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Васнецов Михаил Васильев

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Место рождения

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Васнецов Василий Кузьмин

Мать: Васнецова Ольга Александровна

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
1844

Жена: Васнецова Аполлинария Ивановна

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Васнецов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Васнецов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рябово, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Васнецов Аполлинарий Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рябово, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Васнецов Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рябово, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Васнецов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна

Рябово, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Рябово, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1870
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