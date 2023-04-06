Васнецов Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1848
Сын: Васнецов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Васнецов Аполлинарий Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Васнецов Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Васнецов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Аполлинария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1870