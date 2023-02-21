Беспалов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беспалов Сергей Григорьевич

Мать: Бескровная Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дуракова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Павел Иванович

Мать ребёнка: Дуракова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Петр Иванович

Мать ребёнка: Дуракова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Николай Иванович

Мать ребёнка: Дуракова Аграфена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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