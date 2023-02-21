Беспалова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова Валентина Ивановна

Беспалова Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беспалов Иван Сергеевич

Мать: Дуракова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бернштейн Ирина Александровна

Отец ребёнка: Бернштейн Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернштейн Игорь Александрович

Отец ребёнка: Бернштейн Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бернштейн Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close