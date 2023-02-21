Дуракова Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дураков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Николай Иванович
Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно