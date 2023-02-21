Дуракова Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракова Аграфена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дураков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Павел Иванович

Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Петр Иванович

Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Беспалов Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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