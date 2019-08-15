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Данков Александр Иванович

Место рождения

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.06.1959

Дата смерти

15.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1959

Отец: Данков Иван Прохорович

Мать: скрыто настройками приватности

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Топориха, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Топориха, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
15.08.2019
Топориха, Белинский муниципальный район, Пензенская область

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