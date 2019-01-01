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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Топориха Агаповской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4507.
По обвинению граждан села Агапова той же волости Чембарского уезда Пензенской губернии Михаила Максимовича Доламанова и граждан села Топорихи Агаповской волости Чембарско Показать все
По прошению крестьянина с. Топориха Асановской волости Чембарского уезда Кошелева о переходе его из православия в старообрядчество. 1911 г. // Гос. архив Пензенской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1681Топориха, д. вл.при ручье.3215106397442
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
921. Топориха, деревня бывшая владельческая, дворов 139, жителей 859, синильни
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48176Топорихасело53°10'43°15'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56612425116с Топорихасело