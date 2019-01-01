село Топориха, село Топориха, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Топориха

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Топориха Агаповской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4507.
По обвинению граждан села Агапова той же волости Чембарского уезда Пензенской губернии Михаила Максимовича Доламанова и граждан села Топорихи Агаповской волости Чембарско Показать все
По прошению крестьянина с. Топориха Асановской волости Чембарского уезда Кошелева о переходе его из православия в старообрядчество. 1911 г. // Гос. архив Пензенской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1681Топориха, д. вл.при ручье.3215106397442

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Агаповская волость
921. Топориха, деревня бывшая владельческая, дворов 139, жителей 859, синильни

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
48176Топорихасело53°10'43°15'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Поимский сельсовет
56612425116с Топорихасело
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