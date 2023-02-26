Татьяна Иванова
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Иван Павлов
Мать: Мария Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1836
Муж: Архип Анисимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1837
Сын: Иоанн Архипов
Отец ребёнка: Архип Анисимов
Рождение ребёнка
24.06.1839
Сын: Давид Архипов
Отец ребёнка: Архип Анисимов
Рождение ребёнка
26.11.1840
Сын: Стефан Архипов
Отец ребёнка: Архип Анисимов
Смерть
Неизвестно