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Татьяна Иванова

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1807 г.р.

Мать

До 1807 г.р.

Муж

До 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Иван Павлов

Мать: Мария Григорьева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1836

Муж: Архип Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1837

Сын: Иоанн Архипов

Отец ребёнка: Архип Анисимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1839

Сын: Давид Архипов

Отец ребёнка: Архип Анисимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1840

Сын: Стефан Архипов

Отец ребёнка: Архип Анисимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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