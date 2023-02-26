Иван Павлов
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1825
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно