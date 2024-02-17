Суковенко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пиндюрин ??
Рождение ребёнка
17.04.1919
Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суковенко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суковенко Николай Петрович
Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суковенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно