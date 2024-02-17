Суковенко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суковенко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пиндюрин ??

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1919

Сын: Суковенко Яков Петрович

Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суковенко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суковенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суковенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суковенко Егор Петрович

Отец ребёнка: Суковенко Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
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