Суковенко Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1919
Мать ребёнка: Суковенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суковенко Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Суковенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суковенко Николай Петрович
Мать ребёнка: Суковенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суковенко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Суковенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суковенко Анна
Смерть
Неизвестно