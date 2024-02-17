Суковенко Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суковенко Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1919

Сын: Суковенко Яков Петрович

Мать ребёнка: Суковенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суковенко Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Суковенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суковенко Николай Петрович

Мать ребёнка: Суковенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суковенко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Суковенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суковенко Егор Петрович

Мать ребёнка: Суковенко Анна

Смерть
Неизвестно
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