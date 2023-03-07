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(Юртаева) Ирина Никитична

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Юртаев Никита Сидоров

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.01.1897

Муж: Тремасов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Евгения Степановна

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1904

Сын: Тремасов Семен Степанович

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1906

Сын: Тремасов Св Во О Рожд. Высл. В Казань 14.08.1950 Никита Степанович

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 05.08.1909

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Тремасов Павел Степанович

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1915

Сын: Тремасов Св Во 19.09.1934 И 14.08.1950 Казань Петр Степанович

Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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