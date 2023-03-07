(Юртаева) Ирина Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Юртаев Никита Сидоров
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Евгения Степановна
Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1901
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1904
Сын: Тремасов Семен Степанович
Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.1906
Сын: Тремасов Св Во О Рожд. Высл. В Казань 14.08.1950 Никита Степанович
Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 05.08.1909
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Тремасов Павел Степанович
Отец ребёнка: Тремасов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1915
Смерть
Неизвестно