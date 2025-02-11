(Тремасова) Васса Степановна
женский, родилась Около 05.08.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.08.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТремасов Степан Васильевич15.07.1878 г.р.
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Рождение
Около 05.08.1909
Отец: Тремасов Степан Васильевич
Мать: (Юртаева) Ирина (Анна ? По Переписи Избирателей 1928) (Анна ? По Переписи Избирателей 1928) Никитична
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.08.1910
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область