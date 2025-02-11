(Тремасова) Васса Степановна Около 05.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тремасова) Васса Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 05.08.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.08.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тремасов Степан Васильевич15.07.1878 г.р.
Мать
(Юртаева) Ирина (Анна ? По Переписи Избирателей 1928) (Анна ? По Переписи Избирателей 1928) НикитичнаОколо 1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.08.1909

Отец: Тремасов Степан Васильевич

Мать: (Юртаева) Ирина (Анна ? По Переписи Избирателей 1928) (Анна ? По Переписи Избирателей 1928) Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.08.1910
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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